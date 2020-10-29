"غاية في الأهمية".. "الكابينت" الإسرائيلي ينهي اجتماعًا دام 3 ساعات  

أنهى، مساء اليوم الأربعاء، المجلس الوزاري السياسي والامني "الكابينت" الإسرائيلي، اجتماعًا دام لمدة 3 ساعات، حيثُ تداول وزراء حكومة الاحتلال أوضاع قطاع غزة ولبنان، وفق ما جاء في الاعلام العبري.

وذكر الاعلام العبري، أن الوزراء الاسرائيليين المشاركين في الاجتماع، قالوا إن "الأمر كان في غاية الأهمية"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

مراسل راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر تغريدة له على تويتر، قال: "تناقش الوزراء في الكابينت موضوع الجبهة الجنوبية والجبهة الشمالية"، أي الاوضاع مع غزة ولبنان.

والاحد، أجرى جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مناورة أطلق عليها "السهم القاتل" التي تحاكي حربًا متعددة الجبهات مع التركيز على الجبهة الشمالية، ومواجهة حزب الله في لبنان.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن الهدف من هذه الخطوة رفع جهوزية وتحسين القدرات الهجومية للجيش، مشيرةً إلى أن قوات نظامية ومن الاحتياط وبمشاركة من سلاح الجو والبحر والبر وهيئات استخبارية وتكنولوجية ولوجستية تشارك في المناورة.

وأشارت إلى أن المناورة تتم ضمن قيود تفرضها أزمة كورونا، لافتةً إلى أن أفيف كوخافي رئيس الأركان قرر إجراء المناورة نظرًا لأهميتها خاصةً وأنه لم تجرِ أي مناورات منذ عام تقريبًا.