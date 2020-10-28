ما حكم صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ وهل هو بدعة؟

ما حكم صيام يوم المولد النبوي الشريف ، سؤال تبادر إلى أذهان الكثير من المسلمين في العالم، حيثُ تحل ذكرى المولد النبوي يوم غدٍ الخميس الموافق 29 أكتوبر( 12 من ربيع الأول)، وفيه يحتفل المسلمون بالذكرى العطرة، إحياءً لسيرته المجيدة وسنته، عبر تنظيم حفلات مديح وتوزيع الحلوى وعقد دروس دينية وغيره.

دار الإفتاء المصرية، أجابت اليوم عن سؤال ما حكم صيام يوم المولد النبوي الشريف ، وذلك وفق ما جاء في الأحاديث النبوية، لقطع الشك بالقين، بعدما تداول بعض الناس أن صيامه بدعة وليس وارد عن سنة الحبيب المصطفى.

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور أحمد وسام، قال إن "الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين".

وأضاف وسام في حديثه، أنه ورد ذلك في الأحاديث فيما معناه أنه كان يصوم يوم الاثنين، وحينما سئل صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك قال "هذا يوم ولدت فيه".

وأوضح "أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صام يوم مولده شكرا لله على نعمة الإيجاد وكان يحب يحتفل بالطاعة".

وجاء حديث أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية احمد وسام، خلال بث مباشر عرض على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، حيثُ تابع مئات الالاف من المسلمين، لتوضيح مسألة الحكم.

واسترشد الدكتور وسام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، على من يقول ذلك لمن يسأل هل صيام يوم ذكرى المولد النبوي الشريف بدعة؟.

متى موعد المولد النبوي الشريف :

وفي تاريخ 29 أكتوبر الحالي، الجمعة، استطلعَت دار الإفتاء المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام 1442هجريًّا بعد غروب شمس، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، بشأن رؤية الهلال.

وأكد دار الإفتاء عبر بيان، انها تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ 1442هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

وأعلنت أن يومَ السبت 17 أكتوبر لعام 2020ميلاديًّا هو المتمم لشهر صفر لعام 1442 هجريا، وأن الأحد الموافق 18 أكتوبر هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1441هجريًّا.

رسائل تهنئة بالمولد النبوي الشريف :

بأنوار النبي أمسيك ..وبقرب مولده أهنيك ..وأدعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

النور في الكون أنتشر ..ابتهاجا بميلاد سيد البشر ..نبينا شفيعنا ..في يوم المحشر.

عمت الأفراح كل وادي ..بعد أن نادى المنادي ..ولد المصطفى الهادي ..متباركين. عوام البشر والشمس والقمر يزفون التهاني للقائم المنتظر بمولد سيد الرسل

عقل يفكر فيك .. وروح تغليك .. وقلب بمولد النبي يهنيك. سلاما حكى في الحسن درا وجواهرا ..تفوح به الأكوان مسكا وعنبرا ..نهنئكم بالمولد.

بلغ العلا بكماله ..كشف الدجى بجماله ..حسنت جميع خصاله ..صلوا عليه وعلى آله ..متباركين بمولد خير البرايا محمد صلى الله عليه و آله و سلم.