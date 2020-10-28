أردوغان ينشد "طلع البدر علينا" والإساءة للإسلام والرسول ينتشر كـ"السرطان"

أكد رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن العداء للإسلام والمسلمين والاساء للرسول، انتشر في العالم كالسرطان الخبيث، لاسيما بين السياسيين الأوروبيين، في أعقاب الحملة العالمية الرافضة لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن استمرار الإساءة للنبي.

وقال أردوغان، في مقر البرلمان التركي، إنه "شرف لهم الوقوف بصدق ضد الإساءة للرسول محمد. وأنه لا يمكن أن يكون المسلم إرهابيا ولا الإرهابي مسلما".

وردًا على إساءة فرنسا، قرأ الرئيس، أبيات من أنشودة "طلع البدر علينا"، حيثُ حظيت هذ اللحظة بتداول وتفاعل واسع من قبل مستخدمي المنصات الرقمية.

وأوضح أردوغان في حديثه، "لا تستحق فرنسا وأوروبا بشكل عام السياسات الشريرة والاستفزازية والقبيحة التي ينتهجها ماكرون ومن ينتمون لنفس عقليته"، حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وكان رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، قد قال إنه "سيدعم استمرار الرسوم الكاريكاتير في إساءة الرسول"، ما أثار غضب المسلمين في بقاع الأرض.

وردًا على ذلك، أطلق المسلمين خاصة في الوطن العربي، حملة مقاطعة للمنتجات الفرنسية.