قناة "القدس اليوم" تستنكر إجراء إغلاق صحفتها الرسمية على الفيسبوك

استنكرت قناة القدس اليوم الفضائية، اليوم الأربعاء، لما وصفته بالإجراء "التعسفي الظالم" بشأن إغلاق صفحة القناة الرسمية على تطبيق الفيسبوك، رغم توثيقها بالعلامة الزرقاء.

ودعت القناة في تصريح صحفي، المؤسسات الحقوقية والاتحاد العالمي للصحفيين والاعلام والزملاء من المؤسسات الاعلامية والصحفيين بالوقوف معاً في وجه هذا الانصياع السافر من إدارة فيسبوك مع الإملاءات الصهيونية الرامية لطمس الحقيقة وفضح جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وتتوجت إدارة القناة لمتابعيها الكرام بمتابعة صفحتها البديلة على فيسبوك: "القدس اليوم - Alquds Today".

الجدير ذكره، أن الفيسبوك يواصل إغلاق الصفحات الفلسطينية والحسابات الشخصية بدعم من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بهدف طمس الحقيقة.