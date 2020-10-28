4 تمارين رياضية للتخلص من ترهلات البطن في البيت

كيف تتخلص من ترهلات وبروز البطن أو الكرش ، هذه الأسئلة تدور في أذهان الكثير من الأشخاص لاسيما النساء، في معالجة الكرش نتيجة الدهون المتراكمة، أو اتباع غذاء غير صحي لشهر طويلة، فضلاً عن عدم ممارسة الرياضة، كل هذا يسبب الترهلات التي يشتكي ملايين المواطنين منه.

في هذه المقالة الرائعة، لقد وفرنا أربعة تمارين بسيطة يمكن لأي شخص أو سيدة اتباعها في المنزل بسهولة تامة ولوقت قصير، في سبيل معالجة مشكلة ترهلات البطن ( الكرش )، علمًا أن بعض النساء قد يظهر عليهن تلك الاثار نتيجة الولادة القيصرية.

موقع فلسطين اليوم الاخباري، حرص على توفير أبسط التمارين الرياضية وقولبتها في مقالة بسيطة، وبصياغة سليمة لتبسيط القارئ في كيفية ممارسة تلك التمارين في البيت والحفاظ على اللياقة البدنية.

إليك أبرز التمارين التي تساعد في التخلص من ترهلات البطش (الكرش) :

أولاً تمرين ضغط المعدة :

وفي هذه التمرين يترتب على الشخص تكراره 10 مرات، من خلال الاستلقاء على الظهر، وثني الركبتين والقدمين، مع مدّ اليدين بمحاذاة جسمك، ثم تحرّكي ببطء باتجاه ركبتيك، وارفعي كتفيك عن الأرض.

وفي الخطوة التالية، على الشخص أن يثني على هذا الوضع لبضع ثوانٍ، ثم الرجوع إلى الوضعيّة السابقة ببطء أيضًا مع الحرص على الضغط على عضلات بطنك.

ثانيًا: تمرين الرقبة:

تمرين الرقبة يترتب على الشخص أن يكرره عدد مرات سابقه.

وفيه، يجلس الشخص على الأرض، ثم يثني ركبتيه، ومدّ اليدين بشكل مستقيم، إلى الأمام. ثمَّ، يدفع جسمه إلى الامام، باتجاه القدمين.

ثالثا تمرين الدفع:

وفي هذه التمرين يترتب أيضًا على الشخص أن يكرره 15 مرة، من الاستلقاء على الأرض، ثم أم يستند بواسطة الكوعين وأصابع القدمين، مع الحرص أن يكون ظهرك مستقيمًا، ثما رفع الجسم عن الأرض على أن يكون الكتفين في مستوى الكوعين والرأس إلى الأمام مع شّد عضلات البطن، واثبتي على هذه الوضعية لـ15 ثانية.

رابعًا: تمرين الحركة الدائرية:

ويختلف هذا التمرين عن باقي التمرين من حيث التكرار إذ يترتب تكراره عشرين مرة، وفيه يجلس المرء بشكل مستقيم، ثم يرجع ظهره قليلًا. على أن يضع يديه خلف أذنيه، ويثني ركبتيه، قم يرفع ساقيه قليلا.

ويواصل خلال التمرين الجميل برسم دائرة في الهواء بواسطة الساقين، ويعكس الاتجاه، وبعدها يرسم الدائرة في الاتجاه المعاكس، كأنك تقودين درّاجة هوائية.