الحية: التهدئة مع الاحتلال شارفت على الانتهاء ولن نقبل ببقاء الحصار على غزة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور خليل الحية، اليوم الأربعاء، أن مدة التهدئة الأخيرة مع الاحتلال الاسرائيلي قاربت على الانتهاء، وأن الاحتلال ما زال يصرّ على أن تبقى غزة تحت الحصار، مشددّا على أن "حماس لن تقبل ببقاء الحصار".

أوضح الحية، خلال لقائه عبر فضائية الأقصى المحلية، ان حركته ناقشت في اللقاء مع المسؤولين المصريين في العاصمة المصرية القاهرة، العلاقة الثنائية، وآلية الشراكة الوطنية، وإنهاء الانقسام، والتحديات التي تواجه شعبنا، وملف حصار غزة والتفاهمات.

وبيّن في حديثه، أن وفد "حماس" أكد على اهتمام الدور المصري في تلك الملفات، ومواصلة احتضان مصر للقضية الفلسطينية في بعدها السياسي وفي البعد المباشر مع غزة.

وذكر أنه "لا يختلف اثنان على محورية الدور المصري، وأن مصر البوابة الكبري لوصول الشعب الفلسطيني لأهدافه".

وأشار إلى أن مصر رعت منذ 2005 مباشرة ملف العلاقات الفلسطينية- الفلسطينية، وهي الراعي الأول له.

وقال الحية: "غادرنا مصر بعد اللقاء الأخير، ونحن مرتاحون لمخرجاته".

وأضاف، لقد وضعت الحركة مصر في صورة الحوار الذي جرى مع الإخوة في فتح في لقاء اسطنبول.

وتابع: أن "علاقة الحركة مع الأشقاء في مصر متجددة ومستمرة وكان اللقاء بناء على تواصل مشترك بيننا وبينهم".

كما وأكد القيادي، على أن فلسطين والقدس والأقصى في خطر، وان الشعب الفلسطيني مهدد من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وأنه لا بد من الوصول إلى خريطة طريق متوافق عليها وطنيًا، ثم نذهب لوضع اللمسات والتفصيلات عليها.

وشدّد الحية، على أن حركته لديها قرار كامل في مؤسساتنا بغزة والضفة والخارج أن المسار الحالي هو مسار الشراكة السياسية، لافتًا أن "حماس" أوصلت رسالة لأبو مازن أن حماس جادة، وعليهم ألّا يستمعوا أو يلتفتوا للدسائس.

فيما يتعلق بمعبر رفح، أكد أنه سيفتح خلال الاسبوع المقبل.

والاحد أعلنت حركة "حماس" مغادرة وفد قيادي من الحركة متوجها إلى القاهرة للانضمام إلى وفد الحركة الذي يراسه نائب رئيس المكتب السياسي الشيخ صالح العاروري للتباحث مع المصريين حول سبل تعزيز العلاقة الثنائية.