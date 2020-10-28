ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. مؤسسات
  3. عرض الخبر

بلدية دير البلح تنهي جولتها للمدارس لضمان استمرار المسيرة التعليمية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:11 - 28 أكتوبر 2020
بلدية دير البلح تنهي جولتها للمدارس لضمان استمرار المسيرة التعليمية بلدية دير البلح تنهي جولتها للمدارس لضمان استمرار المسيرة التعليمية
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أنهى رئيس بلدية دير البلح وسط قطاع غزة دياب الجرو، اليوم الأربعاء، جولته التفقدية لمدارس دير البلح الثانوية والإعدادية في قطاعي الحكومة والخاصة  في أعقاب الاعلان عن استئناف المرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس وفق اجراءات السلامة الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد الجرو، على ضرورة التزام الطلبة بإجراءات السلامة لضمان استمرار العميلة التعليمية بالشكل المطلوب والمخطط له.

وقال رئيس بلدية دير البلح: "نقدر وعي طلابنا بأهمية الالتزام بارتداء الكمامة الطبية والتباعد الجسدي ومنع التجمعات الطلابية  مما يسهل المضي قدماً في التعليم الوجاهي ونجاح العملية التعليمية".

وأضاف الجرو، أن الزيارة تأتي في إطار دعم ومؤازة الطلاب والهيئة التدريسية ودعم المسيرة التعليمية.

وذكر أن البلدية وضعت كافة إمكاناتها من أجل التجهيز للعودة الآمنة للمدارس من حيث التعقيم المستمر  للمرافق التعليمية وتنظيفها وتهذيب حدائق المدرسة لاستقبال الطلاب.

وأشار إلى أن البلدية  مستمرة في التعاون مع المدارس لخلق بيئة مدرسية مريحة للطلبة.

c3ccedc5-79bf-4849-89d2-8d1682393f8e
17bcea0a-4860-4a8f-97aa-0a456e23c3f8
8ada0f17-5805-4e51-a04b-7cfceb446d04
5b131a9f-0658-40bb-8100-0e26ce929966
 

الأكثر مشاهدة

متعلقات