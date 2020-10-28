إغلاق سوق الخميس ومحلات الخضار في البريج

أعلنت لجنة طوارئ مخيم البريج، اليوم الأربعاء، إغلاق سوق الخميس الأسبوعي في البريج وسط قطاع غزة، بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك اعتبارًا من يوم غد الخميس.

وقررت اللجنة، منع فتح محلات وبسطات الخضار بما فيه النقاط المرخصة من قبل البلدية، كما سيسمح لمحلات اللحوم والدواجن والمجمدات بالعمل وفق إجراءات الوقاية والسلامة.

وسجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، ( 100 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح، موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 1616 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

كما سجلت تعافي 74 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 5893 اصابة منها/ حالات نشطة حاليا 2205 حالة، متعافين 3657 حالة ، ووفيات 31