عودة القيادي "حماس" خليل الحية إلى قطاع غزة

أكدت حركة "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، عودة عضو المكتب السياسي للحركة د. خليل الحية إلى قطاع غزة، بعد مشاركته في لقاءات مع المسؤولين المصريين في القاهرة، استمرت أيام عدة.

وأوضحت "حماس" عبر موقعها الالكتروني، أن الحية دخل فور وصوله إلى الحجر الصحي وفق الاجراءات الصحية المعمول بها.

الأسبوع الحالي، أعلنت حركة "حماس" مغادرة وفد قيادي من الحركة متوجها إلى القاهرة للانضمام إلى وفد الحركة الذي يراسه نائب رئيس المكتب السياسي الشيخ صالح العاروري للتباحث مع المصريين حول سبل تعزيز العلاقة الثنائية.

وكشفت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن زيارة حركة حماس للقاهرة، ساهمت في حل العديد من القضايا العالقة من بينها فتح معبر رفح البري مطلع الشهر المقبل.

وأوضحت المصادر، أن زيارة وفد حركة حماس للحركة "إيجابية"، وفككت كثير من القضايا العالقة خاصة حوارات وفدي حماس وفتح في تركيا .

كما جرى التأكيد على الدور المصري كدور مركزي في القضايا الفلسطينية لاسيما قضية المصالحة .

كما أشار المصادر إلى فتح معبر رفح والتخفيف على المواطنين الفلسطينيين العالقين مطلع الشهر المقبل.

وكان وفد قيادة حركة حماس، قد أنهى زيارته إلى القاهرة بعد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين المصريين.

وقالت "حماس" في بيان صحفي: "إن الوفد تناول في اللقاءات العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها، والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتطورات السياسية على مستوى الإقليم."

وأضافت، أنه تم بحث سبل إنجاح مسار إنهاء الانقسام، وتحقيق الشراكة الوطنية، وتمتين الجبهة الفلسطينية، ووحدة الموقف الوطني في مواجهة المخاطر الكبرى التي تمر بها القضية الوطنية، وسبل تحقيق عناصر وعوامل الصمود للشعب الفلسطيني، والأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة وسبل التخفيف من معاناة سكانه.

وأوضحت أن الوفد وجد حرصًا مصريًا على نجاح مسار تحقيق الشراكة الوطنية وسبل تحقيق المصالحة.