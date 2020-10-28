بسبب كورونا.. إغلاق 3 مساجد في خانيونس جنوب قطاع غزة

أغلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، اليوم الأربعاء، ثلاثة مساجد في محافظة خانيونس مدة 48 ساعة، بسبب إصابة مصلين بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، أنها أغلقت مساجد ( ذي النورين الترتوري، والرضوان، والاثر)، وذلك اعتبارًا من فجر يوم غد الخميس.

وسجلت لجنة الطوارئ المركزية في خان يونس، اليوم، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الأولى.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي، أن المصابين موزعين على مناطق حي الأمل والمواصي والبلد، ما يرفع عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 337 إصابة، منها 3 وفيات.

وسجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، ( 100 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح، موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 1616 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

كما سجلت تعافي 74 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 5893 اصابة منها/ حالات نشطة حاليا 2205 حالة، متعافين 3657 حالة ، ووفيات 31