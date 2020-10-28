الاحتلال يفرج عن ستة أسرى من الضفة الغربية

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن ستة أسرى فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

ففي طولكرم، أفرجت قوات الاحتلال عن الأسير والطالب الجامعي عمر ساري بعد سجن دام 12 شهرا.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت حكماً على الأسير "عمر ساري أعمر" من بلدة عنبتا شرق طولكرم، بالسجن الفعلي لمدة 12 شهرا، إضافة الى غرامة مالية قيمتها الفي شيقل.

واعتقل "ساري" بتاريخ 18/11/2019 بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة عنبتا، ونقلته الى التحقيق في مركز توقيف الجلمة الذي استمر لمدة شهر قبل نقله الى الأقسام في نفس السجن.

وفي قلقيلية، أفرجت قوات الاحتلال عن الأسير مؤيد شريم بعد عام وأربعة أشهر من الاعتقال الإداري.

واعتقل شريم بتاريخ 8/7/2019 بعد مداهمة منزله، ولم يمض على إطلاق سراحه حينها سوى 9 شهور، وأصدرت المحكمة بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور.

وتعمدت مخابرات الاحتلال قبل أن تنتهي مدة اعتقال شريم الإداري بيومين تجديد اعتقاله للمرة الثانية لستة أشهر، وبتاريخ 7/7/2020 مدد له للمرة الثالثة لأربعة أشهر.

وفي نابلس أفرجت قوات الاحتلال عن المحامي فارس أبو الحسن بعد اعتقال استمر عام ونصف.

وكانت محكمة عوفر أصدرت في شباط من العام الماضي حكمًا بالسجن لمدة سنتين على المحامي أبو الحسن الذي أمضى سابقًا ستة أشهر بالإضافة الى غرامة مالية باهظة.

واعتقل أبو الحسن الذي كان يعمل مديرًا لجمعية التضامن الدولي لحقوق الإنسان، لمدة ستة أشهر عام 2014 بعد صدور قرار بإغلاق الجمعية واعتبارها خارجة عن القانون، وتم الإفراج عنه بكفالة، وعقدت له العديد من جلسات المحاكمة قبل صدور الحكم النهائي.

وفي رام الله أفرجت قوات الاحتلال عن الأسير ورد محمد عبدو من بلدة كفر نعمة بعد اعتقال دام 12 شهراً.

واعتقل عبدو في نهاية أكتوبر من العام 2019 ومدد اعتقاله لأكثر من ثلاث مرات.

كذلك أفرج الاحتلال عن الأسيرين مصعب مرعي من قراوة بني حسان في سلفيت بعد ثلاثة أشهر من الاعتقال الإداري، وميلاد البرغوثي من قرية كوبر برام الله بعد أسبوعين من اعتقاله.