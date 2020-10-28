اشتية: مصرون على إجراء الانتخابات ونبذل جهد لإجرائها

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الأربعاء، بذل كل جهد من أجل إجراء الانتخابات.

وقال اشتية خلال زيارته مقر الإدارة المالية المركزية العسكرية في مدينة رام الله: إننا إلى جانب الرئيس محمود عباس حريصون كل الحرص لإجراء الانتخابات، لإعادة الوهج الديمقراطي لشعبنا ومؤسساته.

واستمع اشتية إلى شرح مفصل عن سير عمل الإدارة المالية العسكرية، ودورها المساند والمكمل لتنظيم عمل المؤسسة الأمنية والذي شهد تطورا كبيرا على المستوى المهني والعملي.

وأشاد بجهد الإدارة والنقلة النوعية التي تشهدها في آلية عملها ودورها في إدارة المال العام، معتبرا انها القاسم المشترك للمؤسسة الأمنية.

وقام بجولة تفقدية الى مديرية داخلية رام الله والبيرة، حيث اطلع على سير عملها، واستمع الى عدد من المراجعين عن مدى رضاهم للخدمة التي تقدم لهم.