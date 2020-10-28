سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء اليوم

لايزال سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني يسجل انخفاضاً ملحوظاً، وتطالعون في تلك المقالة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 في السوق السوداء الرسمية والسوق السوداء.

وسجل اسعار الدولار في السودان مقابل الجنيه السوداني 220 جنيه سوداني، وثبت سعر صرف الدولار في السودان مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي عند 55 جنيه سوداني، ويعيش السودان وعملته المحلية أزمة كبيرة وارتفاع للتضخم في البلاد وانهيار كبير على الجنيه السوداني.

سعر الدولار في السودان في السوق السوداء



العملة سعر الصرف سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار 220 جنيه سوداني سعر الجنيه السوداني مقابل الريال السعودي 55 جنيه سوداني سعر الجنيه السوداني مقابل الدرهم الإماراتي 56 جنيه سوداني سعر الدولار في السودان في البنك المركزي 55.0000 جنيه سوداني سعر الجنيه السوداني مقابل اليورو الأوروبي 240 جنيه سوداني سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه الاسترليني 250 جنيه سوداني سعر الجنيه السوداني مقابل الدينار الكويتي 610 جنيه سوداني سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري 13 جنيه سوداني

ويواصل سعر الدولار في السودان في السوق السوداء ارتفاعه رغم توقيع السودان اتفاقيات متعددة من ضمنها اتفاقية مع البنك الدولي حصل بموجبها على منحة تقدر 370 مليون دولار.

وارتفعت نسبة التضخم في السودان ووصلت إلى 212% خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، مع عدم وفرة السلع من جهة وانهيار أسعار الصرف من جهة ثانية، وارتفاع قيمة الدولار لغرض الاستيراد من الخارج من جهة ثالثة.

ولم يتأثر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني بقرار ترامب ورفعه السودان من قائمة الإرهاب ولازالت العملة المحلية الجنيه السوداني تعاني مقابل العملات الأجنبية.

ووصل سعر الدولار في السودان في الأيام الماضية إلى 270 جنيه سوداني وهذا السعر يعد لأول مرة يصل له الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي مسجلاً انهيار كببيراً.

ويعيش السودان أزمة خانقة على إثر عدم امتلاكه لاحتياطيات من النقد الأجنبي، تمكنه من استيراد السلع الرئيسية (القمح، المحروقات، الأدوية)، وارتفاع مديونيته الخارجية، وانهيار سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار والعملات الأجنبية.

ويوم الجمعة الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وبلغ سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء 240 جنيه سوداني، أما سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه السوداني وسجل 250 جنيه سوداني.

اسعار الدولار في السودان في البنك المركزي

وثبتت اسعار الدولار في السودان في البنك المركزي السوداني وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني شراء 55 جنيها سودانيا، وبلغ سعر الدولار في السودان بيع 55.27 جنيهاً سودانيا.

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي شراء 71.6332 جنيه سوداني، وبلغ سعر البيع 71.9914 جنيه سوداني.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي ، سعر شراء 179.6975 جنيه سوداني، وبيع 180.5960 جنيه سوداني، واما في السوق السوداء بلغ سعر الدينار الكويتي 644 جينه سوداني.

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني شراء 14.6815 جنيه سوداني، وبيع 14.7549 جنيه سوداني، واكن في السوق السوداء بلغ سعر الريال السعودي 55 جنيه سوداني.

وعن سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي، شراء 14.9750 جنيه سوداني، وبيع 15.0499 جنيه سوداني. أما في السوق السوداء فسجل 56 جنيه سوداي

وأما سعر صرف اليورو مقابل الجنيه السوداني في السودان في البنوك، شراء 65.0953 جنيه سوداني، وبيع 65.4207 جنيه سوداني.

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