ابو عاذرة لمراسلنا: عودة الدوام المدرسي بمدارس الاونروا الاثنين القادم

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بغزة "الأونروا" عن استئناف دوام الطلبة في المرحلة الإعدادية بمدارس القطاع، و ذلك يوم الإثنين القادم الموافق 2-11-2020م.

و أوضح مدير عام التعليم في وكالة الغوث، فريد أبو عاذرة في تصريح خاص لوكالة فلسطين اليوم الاخبارية أنه سيتم عودة طلبة المدارس التابعة للوكالة من الصف السابع حتى التاسع، الاثنين المقبل.

و حول الآلية التي تم وضعها لانتظام العملية التعليمية بمدارس الاونروا اوضح ابو عاذرة بأنه سيتم العمل بنظام التعليم المدمج مع الطلبة، بحيث ينتظم التعليم الوجاهي بالتوازي مع التعليم عن بعد، مؤكداً بأن الاونروا انهت تسليم الكتب و المواد الدراسية لطلبة المدارس، و من وضع الخطط اللازمة لاستئناف العملية التعليمية وفقاً لاجراءات السلامة المعمول بها في القطاع للوقاية من فيروس كورونا.

و اشار ابو عاذرة الى انه جرى تقسيم الطلبة الى مجموعتين (أ و ب)، في الفترتين الصباحية و المسائية، بحيث يتم تخفيف اعداد الطلبة في الغرف الصفية، و سيتم تقديم المناهج الدراسية للطلبة من البداية من خلال التعليم الوجاهي بالتوازي مع التعليم الالكتروني.

يشار إلى ان وزارة التربية التعليم أوقفت العملية التدريسية في المدارس قطاع غزة كافة، بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

ويدخل حظر التجوال الكامل منذ يوم الثلاثاء 25 من آب/ أغسطس الماضي، حيز التنفيذ في قطاع غزة ليلاً مع بعض التسهيلات لبعض المناطق؛ بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد خارج مراكز الحجر الصحي، لأول مرة منذ ظهور فيروس كورونا في العالم وفلسطين بشكل خاص.

وكان قرار حظر التجوال، بدأ العمل به عقب اكتشاف إصابات بالفيروس داخل المجتمع بالقطاع، في حين ظل المعدل اليومي للإصابات بالفيروس، يرتفع تدريجياً منذ ذلك الحين.

يتبع