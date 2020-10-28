راموس يتقاسم مكانة مميزة مع أسطورة ريال مدريد

حجز سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، مكانة مميزة بتاريخ النادي الملكي، عقب مشاركته في مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتعادل ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين لمثليهما، ليتصدر شاختار الأوكراني جدول ترتيب المجموعة بأربع نقاط، فيما يأتي الفريق الألماني وإنتر ميلان بالمركزين الثاني والثالث، أما المرينجي فهو متذيل الترتيب بنقطة يتيمة.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الملكي، فإن سيرجيو راموس عادل إيكر كاسياس كأكثر لاعب مشاركة في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد بـ16 موسماً، ويأتي خلفهما خينتو بـ15 موسماً رفقة اللوس بلانكوس.

وأشار الموقع الرسمي، إلى أن راموس سجل ظهوره الأول في دوري الأبطال مع ريال مدريد، في سبتمبر 2005 أمام ليون، ومنذ ذلك الوقت، فاز المدافع المخضرم بـ4 ألقاب في هذه البطولة المرموقة.

ولعب راموس 125 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً، منها هدفين كانا حاسمين في 2014 و2016، ومن ناحية الانتصارات، فقد حقق 76 فوزاً، ولكن في هذا الصدد يتفوق عليه إيكر كاسياس والذي حقق 90 انتصاراً.