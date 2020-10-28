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تطور مهم وسط اشتراطات اسرائيلية

يديعوت: قطر تُمول مشروع تحويل محطة الكهرباء في قطاع غزة من السولار إلى الغاز

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:02 - 28 أكتوبر 2020
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تقارير
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ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية أن تطوراً مهماً حصل في مشروع تحويل محطة الكهرباء في قطاع غزة من الديزل إلى الغاز الذي تموله دولة قطر.

وأوضحت الصحيفة أنَّ قطر أبدت موافقتها مجدداً على تمويل مشروع تحويل محطة الكهرباء في قطاع غزة من الديزل إلى الغاز، مشيرةً إلى إسرائيل وضعت شرطاً في أنها تمانع استكمال الخطوات القطرية، دون حل قضية الاسرى والمفقودين

وأشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل" استعدت لبيع شركة الكهرباء الغاز من حقل ليفياثان.

ولفتت الصحيفة إلى أن اجتماعاً مهماً عُقد نهاية الأسبوع الماضي بين شركات إسرائيلية والسفير محمد العمادي، مبينةً إلى أنَّ الاجتماع ناقش تفاصيل عملية تتعلق بتزويد الشركة بالغاز.

وذكرت الصحيفة أن تكلفة تحويل المحطة يتطلب 100 مليون دولار، وهي ما استعدت قطر بتمويل جزءاً كبير منها بالتعاون مع دول الرباعية.

وصرح مكتب وزير الحرب بأن وزارته لم تغير سياسته بشأن قضية الأسرى لدى المقاومة، وأنه لن يتم تنفيذ أي مشروع إلا في إطار اتفاقية بين حركة حماس و"إسرائيل" تلتزم حماس فيها بإعادة الاسرى التي بحوزتها.

 

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