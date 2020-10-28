وقفات فلسطينية تطالب بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة

شارك فلسطينيون، في وقفات بمناطق متفرقة من قطاع غزة، دعما لتسريع خطوات المصالحة الداخلية، التي بدأتها أخيراً حركتي فتح وحماس في كلٍ من بيروت وإسطنبول.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، نظمت الوقفات بشكل متزامن، تحت شعار "الحوار الوطني الشامل طريقنا للوحدة والمصالحة الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي".

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، ولافتات تدعو إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي، واستعادة الوحدة الوطنية من أجل مواجهة المخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية.

وفي تصريح للأناضول، قال القيادي في الجبهة الشعبية محمد الغول، إن "المخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية، تستوجب التوحد بأسرع وقت، لدراسة الردود الجمعية التي يمكن بها مواجهة صفقة القرن وخطة الضم والتطبيع العربي مع إسرائيل".

وشدد الغول، على ضرورة "إبعاد القضية الفلسطينية عن الصراعات الإقليمية والمصالح الشخصية والفئوية".

واعتبر أن إقحام قضية فلسطين بالصراعات الإقليمية، "يخدم الاحتلال ويعرقل جهود الوحدة الوطنية".

وتشهد الساحة الفلسطينية انقساما منذ يونيو/ حزيران 2007، عقب سيطرة "حماس" على قطاع غزة، في حين تدير "فتح" الضفة الغربية.