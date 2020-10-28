الاحتلال يفرج عن أسيرة مقدسية بعد اعتقال استمر 4 سنوات

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسيرة جيهان محمد حشيمة (40 عاماً) من سكان العيسوية، في القدس المحتلة.

وذكرت الهيئة، أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسيرة حشيمة بتاريخ 30/12/2016 بعد أن أطلقوا النار عليها على حاجز قلنديا شمال القدس، وأصابوها بثلاث رصاصات في ساقها اليسرى، ووصفت حالتها في حينها بالمستقرة، وأجلت محاكمتها أكثر من 10 مرات، إلى أن أصدرت حكماً بحقها بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات.

جدير بالذكر أن الأسيرة "حشيمة" متزوجة وأم لثلاثة أطفال، وقد تعرضت للعزل الانفرادي لأشهر طوال، وللنقل أكثر من مرة بين السجون ومراكز التحقيق والعزل.