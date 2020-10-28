محدث: تردد قناة أمواج الرياضية الأرضية من قطاع غزة



تعتبر قناة أمواج الأرضية القناة الوحيدة التي تبث من داخل قطاع غزة محتوى رياضي، وتحرص على نقل جميع مباريات كرة القدم مجاناً، عبر شاشتها الفضائية بجودة عالية وبدون تشويش.

ولعل من أبرز المباريات التي تنقلها قناة أمواج الرياضية بث مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ومباريات دوريات الهامة في الدوري الاسباني والانجليزي والايطالي والألماني والفرنسي .

وتعتبر قناة أمواج الرياضية هي قناة رياضية واعلامية فلسطينية خاصة ومتخصصة كإذاعة تعمل على الموجة 99.1 FM من قطاع غزة، وتلفزيون أرضي يعمل على تردد ،UHF 671بالإضافة لباقة قنوات رقمية تعمل على التردد 10825 بمعدل ترميز 8000، وكذلك لديها موقع رياضي الكتروني عبر شبكة الانترنت amwajsport.ps .