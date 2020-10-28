رابط التسجيل للسفر إلى تركيا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، فتح باب التسجيل للطلبة، ورجال الأعمال، والمواطنين الراغبين بالسفر الى تركيا للالتحاق بدراستهم، أعمالهم وأسرهم، وذلك على الرابط التالي: http://www.mofa.pna.ps/evacuation

وأوضحت الوزارة في بيان، أن التسجيل على هذا الرابط سيبدأ في تمام الساعة 4 من عصر هذا اليوم الأربعاء، ويغلق في تمام الساعة 4 من عصر السبت المقبل الموافق 31/10/2020.

وأوضح فريق الفريق المختص في الوزارة، أن الهدف من التسجيل على هذا الرابط في هذه المرحلة هو لحصر اعداد الراغبين بالسفر الى تركيا، ممن لم يسجلوا سابقا في الفترة مابين 18 الى 20/ 10/ 2020.

ونوهت إلى أنه بامكان جميع الذين سجلوا لدى الوزارة في تلك الفترة التحقق من تسجيلهم من خلال زيارة موقع الوزارة الرسمي mofa.pna.ps، من خلال (استعلام عن التسجيل للسفر).