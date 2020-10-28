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نقل الشيخ عائض القرني الى المشفى بعد تدهور صحته بسبب كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:50 - 28 أكتوبر 2020
عائض القرني عائض القرني
تقارير
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كشفت مصادر اعلامية اليوم الأربعاء، عن نقل الداعية الشهير الشيخ عائض القرني إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية في مدينة الرياض، بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتم نقل الشيخ عائض القرني إلى مستشفى الحبيب بحي الريان بمدينة الرياض يوم ٢٤ أكتوبر بعد تأكد إصابته بالفيروس. قبل أن تتطوَّر حالته ليتم نقله صباح اليوم الأربعاء إلى أحد المستشفيات الحكومية بالرياض.

وعائض القرني كاتب وشاعر وداعية إسلامي، له كثير من الكتب والخطب والمحاضرات الصوتية والمرئية من دروس ومحاضرات.

وولد القرني بقرية آل شريح بمحافظة بلقرن في 1 يناير 1959 الموافق 1379هـ، وحصل على الشهادة الجامعية من كلية أصول الدين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

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