الصحة بغزة تحذر من التعامل مع مراكز التجميل غير المرخصة

حذر مدير وحدة الإجازة والتراخيص بوزارة الصحة في غزة طه الشنطي يوم الأربعاء، المواطنين من التعامل مع مراكز التجميل غير المرخصة لدى الوزارة.

وأشار الشنطي في بيان وصل وكالة "فلسطين اليوم" إلى أن غالبية هذه المراكز تعمل في مجال التجميل ولا يحق لها القيام بالإجراءات الطبية التجميلية مثل حقن البلازما (P.R.P) والفلر والبوتكس والميزوثيربي والتقشير الكيميائي والليزر بأنواعه.

وأكد أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تجري على أيدي أطباء متخصصين لما لها من مضاعفات خطيرة مثل الحروق والتشوهات والالتهابات المزمنة، إضافة إلى نقل العدوى في حال إجرائها من غير متخصصين.

وأضاف أن وزارة الصحة ستقوم بملاحقة الدخلاء على المهن الطبية لمنع كل ما يضر بصحة المواطنين وضمان أن جميع الخدمات الصحية المقدمة تتم ضمن معايير الجودة العالمية.

وأهابت وزارة الصحة بالجمهور عدم الانجرار وراء الاعلانات البراقة التي يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يتم التوجه إلى أصحاب الاختصاص في العيادات والمراكز الطبية المرخصة، حفاظًا على صحتهم.

وأكدت أن أبوابها مفتوحة لمتابعة أي شكاوى تتعلق بهذا الأمر، وذلك عبر دائرة الشكاوى بالوزارة.