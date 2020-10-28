"اسرائيل" تدافع عن فرنسا و تهاجم اردوغان بعد دعوته لمقاطعة المنتجات الفرنسية

دافعت "إسرائيل" عن فرنسا، بعد حملات المقاطعة و الاستنكار التي أعقبت تصريحات للرئيس الفرنسي، أيد فيها خطاب الكراهية ضد المسلمين، في اعقاب نشر رسوم مسيئة للنبي صلى الله عليه سلم.

و هاجمت "إسرائيل" الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بسبب دعوته لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال ، إن "إسرائيل" ترفض باشمئزاز المقارنة بين النضال ضد التطرف الإسلامي في فرنسا والسياسة النازية والعنصرية ضد اليهود قبل الحرب العالمية الثانية"، على حد تعبيره.

‏وأضاف أنهم في "إسرائيل"يعتقدون أن الدعوة إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية هي استغلال سياسي ساخر لحرية التعبير بشكل يحرض على الكراهية ، على غرار الدعوات المنافقة لمقاطعة إسرائيل".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح في 24 أكتوبر، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بحاجة إلى علاج من الاضطرابات النفسية".

جاء ذلك في معرض رد الزعيم التركي على تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن مقتل معلماً اساء للاسلام و النبي محمد صلى الله عليه و سلم في ضاحية كونفلان سان أونورين بباريس.