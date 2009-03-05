القيادي حبيب: الحديث عن التهدئة في ظل أجواء الاغتيالات نوعاً من العبث

فلسطين اليوم – غزة

قال الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن الجرائم الصهيونية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وحملة التصعيد ضد المقاومين الفلسطينيين تضع الحديث عن التهدئة في ظل أجواء الاغتيالات نوعاً من العبث.

وتوقع القيادي حبيب خلال تصريحات صحفية لصوت القدس من غزة صباح اليوم الخميس أن تتصاعد موجة الاغتيالات وتتصاعد بحق كوادر المقاومة الفلسطينية خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف حبيب أن العدو الصهيوني له نوايا واضحة ضد شعبنا وأن كل شعبنا مستهدف، مشيراًَ إلى حالة الصمت العربي الواضحة، وطبيعة الاحتلال العدوانية.