تشريع أمريكي يسمح لـ"إسرائيل" بامتلاك أسلحة خارقة للتحصينات النووية الإيرانية

كشفت موقع "الأخبار اليهودي" النقاب عن وجود تشريع عابر للأحزاب سيعرض في الكونغرس يوم الجمعة المقبل، لتزويد "إسرائيل" بقنابل خارقة للتحصينات.

وأفادت موقع الاخبار بان عضو الكونغرس الديمقراطي جوش غوتهايمر وزميله عضو الكونغرس الجمهوري بريان ماست قررا المبادرة الى مشروع القانون الذي يسمح لاسرائيل بان تضع يدها على تلك القنابل التي نظريا يمكنها أن تخترق التحصينات التي تخبأ فيها مواقع النووي في ايران.

ووفقا لمصدر ضالع في شؤون التشريع، فان المشروع يستهدف ضمان نقل القنابل في حالة تسريع ايران لبرنامجها النووي.

وقال غوتهايمر للموقع: "علينا أن نضمن بان تكون حليفتنا اسرائيل مزودة وجاهزة للتصدي لطيف واسع من التهديدات بما في ذلك تهديد ايران نوويا".