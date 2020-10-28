تعرف على مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة ضمن دوري ابطال اوروبا

تًقام العديد من المباريات الساخنة اليوم الاربعاء، على الملاعب الدولية و العربية، حيث من ابرزها مباراة يوفنتوس الإيطالى ضد برشلونة الإسبانى وباريس سان جيرمان ضد إسطنبول باشاكشهير في دوري أبطال أوروبا وغيرها من المباريات المهمة، التي تنتظرها عشاق الكرة باهتمام منقطع النظير.
وكالة فلسطين اليوم الإخبارية ترصد لكم أهم المباريات التي سيتم تنظيمها اليوم و مواعيد بثها عبر القنوات الناقلة:
- في تمام الساعة 8:55 بتوقيت مكة المكرمة، و الأردن و سوريا، أي بفارق ساعة زمنية عن فلسطين و مصر و السودان و ليبيا، ستجرى مباراة تشيلسي وكراسنودار، حيث ستبث عبر بي ان سبورت 2 بتعليق يوسف سيف .
- في تمام الساعة 8:55 بنفس المنطقة الزمنية سيتم نقل مباراة اريس سان جيرمان واشاك شهير عبر بي ان سبورت 1 بتعليق رؤوف خليف .
- . و ستجري مباراة برشلونة ويوفنتوس، في تمام الساعة الـ 11:00 مساءً بتوقيت السعودية والأردن وسوريا، والساعة الـ 10:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسودان وليبيا، و ستنقل بث المباراة شبكة بي ان سبورت HD1+4K بتعليق عصام الشوالي .
- لقاء كروي بين زينيت الروسي وبوروسيا دورتمون، سيتم بثه في تمام الساعة الـ 11:00 مساءً بتوقيت السعودية والأردن وسوريا، والساعة الـ 10:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسودان وليبيا، من خلال قناة بي ان سبورت 5 بتعليق خالد الحدي .
- أما مباراة رين واشبيلية، ففسيتم نقلها في تمام الساعة الـ 11:00 مساءً بتوقيت السعودية والأردن وسوريا، والساعة الـ 10:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسودان وليبيا،عبر بي ان سبورت 3 بتعليق محمد بركات .
- مباراة لايبزيغ ومانشستر يونايتد، في تمام الساعة الـ 11:00 مساءً بتوقيت السعودية والأردن وسوريا، والساعة الـ 10:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسودان وليبيا، على أن يتم بثها عبر بي ان سبورت 2 بتعليق حفيظ دراجي .