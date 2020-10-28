تعرف على مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة ضمن دوري ابطال اوروبا

تًقام العديد من المباريات الساخنة اليوم الاربعاء، على الملاعب الدولية و العربية، حيث من ابرزها مباراة يوفنتوس الإيطالى ضد برشلونة الإسبانى وباريس سان جيرمان ضد إسطنبول باشاكشهير في دوري أبطال أوروبا وغيرها من المباريات المهمة، التي تنتظرها عشاق الكرة باهتمام منقطع النظير.

وكالة فلسطين اليوم الإخبارية ترصد لكم أهم المباريات التي سيتم تنظيمها اليوم و مواعيد بثها عبر القنوات الناقلة: