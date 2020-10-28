وزارة المالية: سيتم صرف 50% من راتب ايلول لجميع الموظفين الاحد المقبل

أعلنت وزارة المالية بالحكومة الفلسطينية اليوم الأربعاء انه سيتم صرف 50% من رواتب الموظفين عن شهر أيلول الماضي، و ذلك يوم الاحد المقبل لجميع موظفي الدولة.

و أوضحت المالية انه سيتم صرف راتب كامل للموظفين الذين هم رواتبهم دون ال 1750 شيكل.

كما سيتم صرف نصف راتب للموظفين الذين تزيد رواتبهم عن 1750 شيكل، و بحد ادناه 1750 شيكل.

و وفقاً لوزارة المالية، إنه بموجب هذه المعادلة، تكون النسبة المرجحة للصرف هي 63%.

و كان مجلس الوزراء، الفلسطيني أعلن مساء الاثنين، الماضي في جلسته الاسبوعية صرف رواتب الموظفين يوم الأحد المقبل، بدءا بالتعليم والصحة والأمن، على أن يتبعها صرف رواتب جميع الموظفين تباعا.

وأعرب المجلس عن تقديره للكادر الصحي والأمني في أداء واجبهم الوطني رغم التحديات غير المسبوقة التي تفرضها الحالة الوبائية والأوضاع الاقتصادية.