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ما حقيقة اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلبة الجامعة الاسلامية؟

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:25 - 28 أكتوبر 2020
كورونا كورونا
تقارير
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نفت الجامعة الإسلامية بغزة اليوم الأربعاء اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بين الطلب، الذين بدأوا دوامهم الجامعي مؤخراً.

و أكدت الجامعة في تصريح مقتضب صادر عنها: "إنه لم يجرِ أخذ أية عينات من داخل الحرم الجامعي ونفت حدوث أية إصابات داخل الحرم الجامعي".

و أضافت الجامعة الإسلامية أنها تتلقى مثل باقي الجامعات من الجهات المختصة أسماء الطلبة المصابين داخل مناطقهم وكذلك المخالطين؛ وذلك بهدف عدم السماح لهم بدخول الجامعة.

و شددت الجامعة  على أنها تتخذ كل الإجراءات الصحية الكفيلة بالحفاظ على سلامة الطلبة والمجتمع.

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