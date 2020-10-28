ما حقيقة اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلبة الجامعة الاسلامية؟

نفت الجامعة الإسلامية بغزة اليوم الأربعاء اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بين الطلب، الذين بدأوا دوامهم الجامعي مؤخراً.

و أكدت الجامعة في تصريح مقتضب صادر عنها: "إنه لم يجرِ أخذ أية عينات من داخل الحرم الجامعي ونفت حدوث أية إصابات داخل الحرم الجامعي".

و أضافت الجامعة الإسلامية أنها تتلقى مثل باقي الجامعات من الجهات المختصة أسماء الطلبة المصابين داخل مناطقهم وكذلك المخالطين؛ وذلك بهدف عدم السماح لهم بدخول الجامعة.

و شددت الجامعة على أنها تتخذ كل الإجراءات الصحية الكفيلة بالحفاظ على سلامة الطلبة والمجتمع.