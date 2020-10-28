شاي الماتشا والتخلص من الكرش الفوائد والأضرار

هو شاي مثل الشاي الأخضر ، يأتي الماتشا من نبات كاميليا سينينسيس. وينمو بشكل مختلف وله ملف تعريف فريد من نوعه مختلف عن الشاي الاخضر. يدخل في الريجيم اليومي لمن يود خسارة وزنه.

الماتشا فوائد وأضرار

الماتشا هو شاي أخضر، مستخرج من أوراق الـ"غيوكورو". علمًا بأنَّه قبل قطاف الأوراق، تُحجب أشعة الشمس عنها بواسطة قماش خاص، ما يعكس ظلالًا على الأوراق، ويحفِّز على إنتاج الكلوروفيل من النبات، وهو ما يُفسِّر اللون الأخضر للأوراق، والمستوى المرتفع لل مواد المغذِّية فيها. والماتشا غنيّ بالمركّبات الأساسية ك مضادات الأكسدة والبوليفينولات والبيتاكاروتين. ويحتوى على كمّ وافر من الفيتامينات ومضادات الأكسدة.

شاي الماتشا في الرجيم اليومي لخسارة الوزن

يتمتّع شاي الماتشا بـ فوائد صحيَّة جمَّة، وتتمثَّل بالآتي:

| تنشيط عملية الأيض: كشفت دراسة أنَّ شرب كوبين من شاي الماتشا يُساهم فى تسريع عملية التمثيل الغذائي، وإحراق الدهون بنسبة 4% على مدار 24 ساعة بعد شربه، نظرًا إلى احتوائه على مركب EGCG، الذي ينتمي إلى عائلة الـ"كاتيكين"، وهو نوع من مضادات الأكسدة. وقد برهنت دراسات عدَّة، أنَّ تناول شاي الماتشا يحقِّق خسارة الوزن بشكل سريع ويخلص من الكرش، خصوصًا إذا تزمن إدخال هذا الشاي في الرجيم الغذائي اليومي، مع اتباع الرياضة بصورة منتظمة.

- تعزيز الصحَّة: تعمل مادة EGCG في تثبيط تراكم البكتيريا التي تلتصق باللثَّة والأسنان، وهو ما يحارب التسوُّس، ويمنع تراكم الجير على الأسنان. كما يقي شاي الماتشا من أمراض القلب؛ لفاعليَّته فى خفض الضغط الدموي المرتفع وخفض مستويات الكوليسترول بالدم.

- تعزيز طاقة الجسم: يشعر شاي الماتشا شاربه بالنشاط والحيوية، لغناه بالحمض الأميني "إل _ ثيانين". وهذا الأخير يتوفَّر بمعدل أكبر بخمسة أضعاف، مقارنة بـ الشاي الأخضر العادي. وكشف بعض البحوث، أن هذا الشاي يعزِّز الانتباه وسرعة الاستجابة، ويحسِّن وظائف الإدراك بالدماغ، والمتعلِّقة بالتركيز والذاكرة وسرعة ردود الفعل.

-الحدّ من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا؛ لاحتوائه على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، والتي تساهم فى تعزيز جهاز المناعة، وتُساعد الجسم في محاربة الجذور الحرة المؤكسدة الناجمة عن عمليات الأيض.

- إبطاء شيخوخة الجلد؛ لغناه بمضادات الالتهابات.

- تحفيز إنتاج الكريات البيض (تي)، التي يمكن أن تقوي جهاز المناعة، وبالتالي الحدّ من الإصابة بالأمراض.

- خفض مستوى الكوليسترول السيء، وفي الوقت نفسه رفع مستوى الكوليسترول الجيد.

فوائد شاي الماتشا لخسارة الوزن

طريقة إعداده

يعدُّ شاي الماتشا عبر طحن أوراق الشاي الأخضر، وبالتالي تتم الإفادة في الرجيم الغذائي اليومي من كلِّ العناصر الغذائية المتوفِّرة فيه.

- المكوِّنات: ملعقة صغيرة من بودرة الماتشا وكوب من الماء (240 ملليلترًا).

- طريقة التحضير: يُغلى الماء. تُضاف بودرة الماتشا إلى كوب، باستخدام مصفاة الشاي. ثمَّ، يُصبُّ نصف كمِّ الماء على البودرة، ويمزج بواسطة الملعقة، لتتشكّل عجينة متجانسة.

ويُضاف كمُّ الماء الباقي، مع الخلط جيِّدًا.