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ريال مدريد : فضيحة مدوية لكريم بنزيمة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:02 - 28 أكتوبر 2020
كريم بنزيمة نجم ريال مدريد الاسباني كريم بنزيمة نجم ريال مدريد الاسباني
تقارير
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ملاسنات وغضب ظهرت في فيديو نشر على برنامج تلفزيوني يظهر فيه غضب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة من تصرف زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور في المباراة التي جمعت بين فريق ريال مدريد الإسباني أمام نظيره فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني على ملعب بوروسيا بارك في بطولة دوري أبطال أوروبا .

وقد نشر برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهير مقطع فيديو يتحدث فيه بنزيمة مع فيرلاند ميندي، يتحدث فيه عن البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ورصدت الكاميرا بنزيمة، خلال حديثه مع ميندي في النفق المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس قبل بدء الشوط الثاني وهو يقول له بالفرنسي: "يفعل ما يشاء، لا تلعب معه يا أخي، إنه يلعب ضدنا".

ثم، قبل بدء الشوط الثاني مباشرة فوق أرضية الميدان، شوهد اللاعبون الثلاثة "كريم بنزيمة وفيرلاند ميندي وفينيسيوس جونيور" وهم يتحدثون معًا، على الرغم من أن كلماتهم لم يتم التقاطها.

يذكر أن فريق ريال مدريد عانى في مواجهة الثلاثاء أمام فريق بوروسيا مونشنغلادباخ وكاد أن يتعرض للهزيمة الثانية له على التوالي في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2020 – 2021، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

في المقابل، لم يقدم البرازيلي فينيسيوس جونيور أداء كبيرا في المباراة وأضطر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لاستبداله في الشوط الثاني بعدما كان أساسيًا ودخل بديلًا له المهاجم البلجيكي إيدن هازارد في الدقيقة 70، لتتغير معطيات المباراة ويصبح الميرينغي أكثر شراسة وفاعلية هجومية في المباراة.

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