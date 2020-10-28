هل تعرض محمد صلاح بطل يفربول للإصابة تمنعه من اللعب؟

قالت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، إن محمد صلاح شوهد وهو يعرج بعد الفوز على ميدتيلاند، ويبدو أن حالته البدنية ليست على ما يرام، مما أثار المخاوف بشأن احتمال تعرضه لإصابة.

وتعرض محمد صلاح لتدخل قوي من أحد مدافعي الفريق الدنماركي، مما دفع حكم اللقاء لاحتساب ركلة جزاء سجلها الفرعون المصري بنفسه في آخر دقائق المباراة.

ويشكو ليفربول من عدة إصابات في صفوفه، ومن بينها تياجو ألكانتارا وفابينيو وجويل ماتيب، بالإضافة إلى فيرجيل فان دايك الذي سيغيب لفترة طويلة، قد تمتد لنهاية الموسم.

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني لصالح الريدز، في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، ليرفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط، معتلياً صدارة المجموعة التي تضم كذلك أتالانتا وأياكس أمستردام.