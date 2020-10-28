صحيفة أمريكية تودع أخر نسخة ورقية بعد 150 عاما من صدورها

أعلنت صحيفة "سولت ليك تريبيون" الأمريكية، اليوم الأربعاء، انتهاء طباعة نسختها الورقية، بعد ما يقرب من 150 عاما على صدورها للمرة الأولى بولاية يوتا الأمريكية.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، عن مسؤولين بالصحيفة قولهم: إنها ستتوقف عن طباعة النسخة اليومية وستنتقل إلى منشور أسبوعي في نهاية العام الحالي.

وذكرت الصحيفة، أن نسختها الأسبوعية ستعرض أفضل أعمال الصحيفة والقصص العميقة التي تهم القارئ.

وفي السياق ذاته، أعلنت صحيفة "ديزيريت نيوز" فك ارتباطها بـ "سولت ليك تريبيون" بعد شراكة عمرها 68 عاما، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن الصحيفتان كانتا تتعاونان في الطباعة والتسليم والإعلان، إلا أن التدهور الاقتصادي الناجم عن كورونا أدى إلى "هزيمة صناعة الصحف المحلية".

وقالت: "إن الصحف تكافح بالفعل للبقاء، وهناك انخفاض في الإيرادات وتسريح للموظفين وتخفيض للرواتب في غرف الأخبار في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

ونقلت عن المحرر في "سولت ليك تريبيون" ديفيد نويس قوله: "إن الصحيفة تجري هذا التغيير لمواجهة التحديات المالية في المستقبل، والتغيير لن يؤدي إلى تسريح العاملين".

وأضاف: "الكثير من القراء وصحفيي تريبيون يحبون إحساس ورق الصحف في أيديهم كل صباح، لكن ولسوء الحظ لم يعد ذلك ممكنا بسبب التحديات المالية".

وخلال العقد الماضي، ومع التطور التكنولوجي، وانهيار عائدات المعلنين، اضطرت الصحف لإعادة الهيكلة ولإجراء تغييرات لأعمالها كي تجني الأرباح، أو على الأقل كي لتجنب المصاريف الإضافية.