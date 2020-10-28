رسائل تهنئة بالمولد النبوي 2020 وصور جميلة كرسائل تهنئة بالمولد النبوي 2020 لكل الأصحاب والأهل والمحبين في العالم الإسلامي هو ما يبحث عنه المسلمون اليوم الأربعاء 28/10/2020 .

فالعالم الإسلامي يحتفل يوم غدٍ بالمولد النبوي 2020، ويبحثون عن رسائل تهنئة بالمولد النبوي 2020.

ومن المتوقع أن يتزايد خلال الساعات القادمة البحث حول رسائل تهنئة بالمولد النبوي 2020 وصور وبطاقات تهنئة بالمولد، حيث يحتفل العالم الاسلامي خلال الساعات القادمة بذكرى ميلاد خير الانام المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله “صلى الله عليه وسلم” خاتم الانبياء المرسلين، حيث أن خلال يوم مولد النبي يكثر ارسال الرسائل وتناول الحلوى وكذلك الصلاة على النبي الاكرم، وينقدم لكم مجموعة جميلة من رسائل المولد النبوي خلال السطور القادمة.

رسائل تهنئة بالمولد النبوي

بأنوار النبي أمسيك ..وبقرب مولده أهنيك ..وأدعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

النور في الكون أنتشر ..ابتهاجا بميلاد سيد البشر ..نبينا شفيعنا ..في يوم المحشر.

عمت الأفراح كل وادي ..بعد أن نادى المنادي ..ولد المصطفى الهادي ..متباركين. عوام البشر والشمس والقمر يزفون التهاني للقائم المنتظر بمولد سيد الرسل

عقل يفكر فيك .. وروح تغليك .. وقلب بمولد النبي يهنيك. سلاما حكى في الحسن درا وجواهرا ..تفوح به الأكوان مسكا وعنبرا ..نهنئكم بالمولد.

بلغ العلا بكماله ..كشف الدجى بجماله ..حسنت جميع خصاله ..صلوا عليه وعلى آله ..متباركين بمولد خير البرايا محمد صلى الله عليه و آله و سلم.

مسجات تهنئة بالمولد النبوي 2020

والآن مع مجموعة جميلة من مسجات التهنئة بالمولد النبوي الشريف:

إن الاحتفال بالمولد النبوي ليس بكثرة الشعارات، ولا بالعبارات الفارغة التي لا تغني ولا تُسمن من جوع، وإنما الاحتفال يكمُن في إحياء سُننه، وبكثرة الصلاة والسلام عليه.

اللهم صلّ على النبيّ المُختار صلاةً تنفكّ بها العُقد، وتُحلّ بها الكُرُبات، وتفَرّج بها الأزمات.

اللهم صلّ على خير الأنام، والرسول العدنان، والذي يقول في يوم القيامة أمتي أمتي.

اللهم إنا نُحبّ رسولك؛ فاسقنا اللهم من يد حبيبك ومصطفاك شربةً هنيئةً مريئةً لا نظمأ بعدها أبدًا.