هل صرف المنحة القطرية الـ100 دولار لشهر أكتوبر 2020 في موعده؟

ينتظر المواطنون في قطاع غزة ، صرف المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر أكتوبر 2020، بعد أن أعلنت "إسرائيل" موافقتها على إدخال دفعتين من أموال المنحة القطرية، إلى قطاع غزة قريباً.

وعادةً ما تشرع اللجنة القطرية بصرف المنحة القطرية الـ100 دولار في بداية كل شهر، حيث صرفت في 6/10/2020 ، المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة، بواقع 100 دولار عن شهر 9/2020.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قد أعلنت أن "إسرائيل" وافقت على إدخال دفعتين من الأموال القطرية المخصصة للعائلات الفقيرة بغزة، خلال الأيام القادمة.

وبحسب يديعوت، جاءت الموافقة في أعقاب مباحثات جرت بين إسرائيل وقطر، مشيرة إلى أن قطر وافقت على تمديد فترة المنحة حتى نهاية العام 2021.

وعادةً تُعلن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ممثلة برئيسها السفير محمد العمادي عن موعد صرف المنحة القطرية، وبعدها يتم تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار، وبعدها يتم الصرف عبر فروع البريد المختلفة.

وتصرف المنحة القطرية لحوالي 120 ألف مستفيد من العاطلين عن العمل في قطاع غزة.

ومنذ عدة أشهر، يتم صرف المنحة القطرية الـ100 دولار، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، وضمن معايير السلامة للمستفيدين والمحافظة على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.