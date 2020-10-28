محامية الأخرس: الاحتلال أمام اختبار وتتوقع موافقة المحكمة على نقله للمقاصد

أكدت أحلام حداد محامية الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، أن محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" ستنظر ظهر اليوم الأربعاء 28/10/2020، في طلبها بالالتماس المقدم لنقل الأسير الأخرس إلى مستشفى النجاح في نابلس أو المقاصد بالقدس المحتلة.

وأوضحت حداد في تصريح لإذاعة القدس حول آخر تطورات قضية الأسير الأخرس، أن الأخير يرفض إيقاف إضرابه عن الطعام وتناول العلاج داخل مستشفى كابلان, فيما يوافق على ذلك في مستشفى فلسطيني.

وأشارت إلى أنه هناك احتمال بموافقة محكمة الاحتلال على نقل الأسير الأخرس إلى مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة.

وأكدت المحامية حداد، أن الاحتلال اليوم أمام اختبار جدي من خلال قرار المحكمة الصهيونية هل تريد أن يعيش الأسير الأخرس أم تواصل إعدامه بشكل بطيء.

ولفتت المحامية حداد، إلى أن النيابة الصهيونية طلبت من المحكمة العليا قبل يومين أن تكتب في قرارها إبقاء الأسير الأخرس في مستشفى كابلان والمحكمة رفضت ذلك.

وقالت :"تقدمنا بطلبات كتابية إلى قائد المنطقة العسكري والنيابة الصهيونية ومستشفى كابلان قبل عدة أيام لنقل الأسير الأخرس إلى مستشفى النجاح والمقاصد تم رفضها جميعاً."

وأكدت على أن الأسير الأخرس يتمتع بمعنويات عالية ويواصل إضرابه حتى تحقيق مطلبه.

كما لفتت إلى أن الأطباء يؤكدون أن الأسير في أوضاع صحية حرجة جداً وقد يفارق الحياة في أي لحظة, ويعاني من صداع وتشنجات قد تدخله في غيبوبة لفترات زمنية ما يعد مؤشر خطر على حياته.

وبينت أن الأسير الأخرس يطالب بإلغاء الاعتقال الإداري جذرياً وليس فقط لنفسه, بل لجميع المعتقلين إدارياً ولذلك يصر على مطالبه والاستمرار بإضرابه.