هذا ما تناوله لقاء وفد حماس مع المسؤولين المصريين!؟

أنهى وفد قيادة حماس، اليوم الأربعاء، زيارته إلى القاهرة بعد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين المصريين.

وقالت "حماس" في بيان صحفي، إن الوفد تناول في اللقاءات العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها، والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتطورات السياسية على مستوى الإقليم.

وأضافت، أنه تم بحث سبل إنجاح مسار إنهاء الانقسام، وتحقيق الشراكة الوطنية، وتمتين الجبهة الفلسطينية، ووحدة الموقف الوطني في مواجهة المخاطر الكبرى التي تمر بها القضية الوطنية، وسبل تحقيق عناصر وعوامل الصمود للشعب الفلسطيني، والأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة وسبل التخفيف من معاناة سكانه.

وأوضحت أن الوفد وجد حرصًا مصريًا على نجاح مسار تحقيق الشراكة الوطنية وسبل تحقيق المصالحة.