ما حقيقة إلغاء السعودية إلغاء نظام الكفالة

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بيانا ردا على تقارير إعلامية، أشارت إلى أن السعودية تتجه نحو إلغاء نظام الكفالة في البلاد، وذلك بعد تطبيقه لفترة دامت 7 عقود.

وقال الناطق باسم الوزارة ناصر الهزاني في تغريدة عبر "توتير"، إن الوزارة تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف تعلن ذلك حال جهوزيتها.

ودعت وزارة الموارد الجميع للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي وقت سابق، قالت إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تتجه خلال الأسبوع المقبل إلى الإعلان رسميا عن إلغاء نظام الكفالة في المملكة بعد تطبيق دام 7 عقود.

وأوضحت مصادر لصحيفة "مال" السعودية، أن الوزارة السعودية ستعلن عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل وهي المبادرة التي تعني رسميا إلغاء نظام الكفالة في السعودية.