"سامسونغ" تودع الأب الروحي للشركة

شيعت عائلة رئيس شركة "سامسونغ" (لي كون هي)، جثمانه، وأقامت جنازة على نطاق ضيق، في قاعة عزاء بمركز "سامسونغ" الطبي، غرب مدينة سيئول.

وحضر مراسم التشييع، زوجة لي وأولاده الثلاثة، بمن فيهم ابنه الوحيد، نائب رئيس "سامسونغ" للإلكترونيات، لي جيه يونغ، وكل من أخته، لي ميونغ، رئيسة مجموعة "شينسي جيه"، وابن شقيقه، لي جيه هيون، رئيس مجموعة "سي إي جروب".

وأعلنت "سامسونغ" في وقت سابق، أن جنازة لي ستقام على نطاق ضيق، بانضمام أفراد الأسرة، ورفضت بلطف الزيارات في ظل تفشي كورونا.

وتوفى رئيس الشركة الأحد الماضي، عن عمر ناهز الـ78 عام، بعد أن قضى أكثر من 6 سنوات في المستشفى، على إثر إصابته بنوبة قلبية.

ومن المتوقع أن يمر موكب الجنازة على الأماكن التي ترك لي فيها بصمة قوية، بما يشمل بيته في يونغ سان بقلب سيئول، ومقر "سامسونغ" للإلكترونيات في سوون بجنوب سيئول، ومصنع الرقائق التابع للشركة في يونغين، بإقليم كيونغي.