كورونا حول العالم: الإصابات تقترب من 44 مليوناً

كشفت آخر الإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم، اليوم الأربعاء 28/10/2020 أن إجمالي عدد الإصابات يقترب من 44 مليوناً.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة السادسة بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 43 مليونا و 965 ألفاً.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 8ر29 مليون، بينما وصل عدد الوفيات إلى مليون و167 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا والمملكة المتحدة والمكسيك وبيرو وجنوب أفريقيا وإيران وإيطاليا وتشيلي.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.