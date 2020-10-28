يواصل سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 28/10/2020 الارتفاع مع ارتفاع سعر الدولار، على خلفية انتشار أزمات عديدة تمثلت في "فيروس كورونا"، وأزمة تجارية بين الصين وأمريكا.

ويهتم الفلسطينيون، بمعرفة سعر الذهب في فلسطين، خاصةً من المقبلين على الزواج من الرجال والنساء من فلسطين، وكذلك المستثمرين في فلسطين.

ويرتبط الذهب بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين أو بباقي الدول العربية.

وتنشر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 28/10/2020 ، بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. وجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 207.46 شيكل $61.37

سعر الذهب عيار 22 190.17 شيكل $56.26

اسعار الذهب عيار 21 181.53 شيكل $53.70

اسعار الذهب عيار 18 155.60 شيكل $46.03

سعر الذهب عيار 14 121.02 شيكل $35.80

سعر الذهب عيار 12 103.73 شيكل $30.68

اسعار أوقية الذهب 6,452 شيكل $1,909

اسعار جنيه الذهب 1,452 شيكل $429.60

اسعار كيلو الذهب 207,457 شيكل $61,370

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

27 أكتوبر 207.45 181.52 155.59 121.01 103.72

26 أكتوبر 207.51 181.57 155.63 121.05 103.75

25 أكتوبر 206.64 180.82 154.99 120.54 103.32

24 أكتوبر 206.64 180.82 154.99 120.54 103.32

23 أكتوبر 206.87 181.02 155.16 120.68 103.44

22 أكتوبر 207.37 181.45 155.53 120.96 103.68

21 أكتوبر 208.94 182.83 156.71 121.88 104.47

20 أكتوبر 207.53 181.60 155.65 121.06 103.77

19 أكتوبر 206.95 181.09 155.22 120.72 103.48

18 أكتوبر 206.49 180.68 154.87 120.45 103.24