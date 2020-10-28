اعتقالات بالضفة وإصابات بالاختناق في جبع بجنين

أصيب عدد من المواطنين فجر اليوم الأربعاء 28/10/2020، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام والمدمع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحامها بلدة جبع جنوب جنين بالضفة المحتلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال، عدداً من المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عزالدين محمود مرعي من بلدة قراوة بني حسان بسلفيت.

واعتقلت القوات رشيد راسم حمايل بعد مداهمة منزله في قرية كفر مالك برام الله.

وفي القدس، اعتقل الاحتلال الطفل رؤوف خويص من بلدة الطور، كما اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية شابًا من مخيم شعفاط، لم تعرف هويته بعد.

وفي جبع، أصيب العديد من المواطنين بالاختناق بالغاز بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة وتفتيش عدة منازل فيها، عرف من أصحابها الأسيران احمد فايز سلاطنة، وعيد محمد حمامرة.