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رونالدو يغيب عن مباراة يوفنتوس أمام برشلونة بسبب اصابته بكورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:39 - 27 أكتوبر 2020
كرستيانو رونالدو كرستيانو رونالدو
تقارير
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أكدت شبكة "سكاي سبورت ايطاليا" أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، سيغيب عن مواجهة برشلونة، غدا الأربعاء، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

و اوضحت الشبكة ان غياب رونالدو تأكد بعدما أجرى النجم البرتغالي مسحة جديدة لفيروس كورونا، وجاءت نتيجته إيجابية.

ويخضع رونالدو للعزل الذاتي منذ أن ثبتت إصابته في 13 تشرين الأول/ أكتوبر، أثناء تواجده مع المنتخب البرتغالي، حيث عاد إلى تورينو على متن طائرة خاصة وفقا للسلطات المحلية.

ولم تظهر على رونالدو أي أعرض منذ ذلك الحين، لذلك كل ما كان يحتاج إليه للحصول على تصريح من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إجراء مسحة جديدة قبل 24 ساعة على الأقل من مواجهة برشلونة.

ويزداد بذلك غموض موقف رونالدو من الإصابة بالفيروس، حيث قام بإجراء مسحة طبية الأسبوع الماضي، وظهرت العينة وقتها إيجابية أيضا.

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثاني بالمجموعة السابعة لدوري الأبطال، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر، حيث يمتلك كل منهما 3 نقاط من مباراة وحيدة.

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