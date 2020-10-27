قصة السد الحجري في الرياض!!

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، مقطع فيديو يوثق تاريخ وقصة "السد الحجري"، الكائن ببلدة المصانع جنوب مدينة الرياض.

وقالت دارة الملك، أن السد بُني قبل 700 عام، بعد نقطة التقاء واديي حنيفة والبطحاء، من الحجارة، وسُمي قديمًا "العراس"، ومع تطوير المدينة سُمي بـ"السد الحجري".

ويبلغ عرض السد ثلاثة أمتار، وارتفاعه أربعة أمتار، وطوله 150 مترًا، وسُميت البلدة بالمصانع لكثرة الصُنوع فيها، وبينها السد.

ويضم موقع السد حاليًا متنزهًا بحريًا، يشتمل على بحيرة تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع، وبعمق مترين.

ويضم المتنزه ممرات للمشاة بطول 4,5 كيلومتر، وجلسات للمتنزهين حول البحيرة، وعدداً كبيراً من الشجيرات والأشجار الصحراوية وأشجار النخيل، ويعد مقصدًا متميزًا للزورا خاصةً مع دخول الوسم واعتدال الأجواء.