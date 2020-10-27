لبنان تسجل 11 حالة وفاة و1809 إصابات جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 حالة وفاة و1809 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، ما يرفع يرفع عدد الوفيات إلى 590 والإصابات إلى 73995، منذ بدء الجائحة.

بدورها، أعلنت وكالة "الأونروا"، في بيان لها، أن عدد الحالات النشطة بفيروس "كورونا" بين أبناء شعبنا في لبنان بلغ 502.

وفي السياق ذاته، واصل فريق "كورونا" في مستشفى محمود الهمشري التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أخذ مسحات مخالطين لمصابين بالفيروس داخل مركز الهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم الجليل .

وقال مدير مستشفى الهمشري الدكتور رياض أبو العينين: "نسير ضمن الخطة الموضوعة بتعليمات من السفير أشرف دبور وبتنسيق مع قيادة منطقة البقاع والأونروا، حيث توجه فريق كورونا إلى منطقة البقاع وقام بأخذ 64 مسحة من مخالطين."

وأضاف: "نتمنى من أبناء شعبنا أينما تواجدوا داخل المخيمات أو خارجها أن يكونوا لنا يد عون، وكل ما نطلبه منهم أصبح معروفا للجميع من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين".