إسرائيل تقرر زيادة كميات السلع الى قطاع غزة بناء على ضغط امريكي

فلسطين اليوم-غزة

قالت إسرائيل انها ستزيد من مجموع السلع المسموح بها الى قطاع غزة بناءا على ضغط من وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ، في اعقاب زيارتها الاخيرة.

وطالبت كلينتون اسرائيل بادحال مساعدات انسانية اكثر لقطاع غزة للتخفيف من معاناة الشعب" .

ووفقا لما نقلته صحيفة هارتس فانه وفي الاسبوع الماضي فقد شكى المبعوث الاميركي الخاص الى الشرق الاوسط جورج ميتشل من سياسة اسرائيل التي تمنع ادخال البضائع الى غزة .

وكان العديد من قادة اوروبا بمن فيهم وزير خارجية النرويج ، وعدد من نظرائهم من الاتحاد الأوروبي ، حثوا اسرائيل على التخلي عن هذا الاجراء.

وانتقدت مصادر سياسية اسرائيلية سياسة اسرائيل بمنع دخول السلع الى غزة , وقالوا "انها سياسة سيئة للغاية ".

كما انتقدت كلينتون سياسة هدم المنازل التي تمارسها اسرائيل في القدس وقالت خلال لقائها الرئيس ابو مازن "هذا النوع من النشاط غير مفيد وتشكل انتهاكا لخارطة الطريق