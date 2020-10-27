استقالة رئيس نادي برشلونة وكامل الإدارة!!

قدم رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو وكامل الإدارة، مساء اليوم الثلاثاء، استقالتهم من النادي، حيث اجتمعت إدارة النادي الكتالوني في التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة لاتخاذ هذا القرار.

وفي وقت سابق، رفضت إدارة برشلونة برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو رفضت استقالتها، وقال بارتوميو إنّ إدارته تنتظر رداً من حكومة كتالونيا بشأن تأجيل التّصويت على حجب الثقة عن إدارته، مشيراً إلى أنّه حالما يستلم الردّ ستَجتـَمع الإدارة مجدداً لاتّخاذ الخطوات اللاّزمة.

وقال بارتوميو الإثنين: "نحن بحاجة لضمان سلامة الجميع (من فيروس كورونا) سواء الناخبين أو العمال".

وأبدى بارتوميو رغبته في بقاء ميسي لأطول فترة ممكنة مع برشلونة واعتزاله داخل النادي الكاتالوني كما أشار إلى التفاؤل بقدرة وصيف الدوري الإسباني على الفوز بأكثر من لقب هذا الموسم.