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المانيا تدعم الصحة بـ 50 جهاز تنفس اصطناعي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:03 - 27 أكتوبر 2020
الصحة الالمانية الصحة الالمانية
تقارير
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تسلمت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، 50 جهاز تنفس اصطناعي من الممثلية الألمانية، لدعمها في مواجهة جائحة "كورونا".

وأشارت وزيرة الصحة مي الكيلة، خلال استلام الأجهزة في مبنى الوزارة برام الله، إلى أن 15 جهازا سيتم إرسالها إلى قطاع غزة، مشيدة بدعم الحكومة الألمانية المستمر للوزارة.

وقالت الكيلة إن الحكومة الألمانية دعمت القطاع الصحي الفلسطيني بشكل كبير، خاصة في ظل جائحة "كورونا"، مؤكدة حاجة مستشفيات الوزارة في الضفة الغربية وقطاع غزة لأجهزة التنفس الاصطناعي.

من جهته، قال نائب رئيس الممثلية الألمانية مايكل هيرولد: "نأمل جميعا في احتواء انتشار فيروس كورونا، وأن لا يحتاج المرضى إلى أجهزة التنفس الاصطناعي"، مشيرا إلى أن هذه الأجهزة ستساهم في دعم القطاع الصحي الفلسطيني وتحسين الخدمات العلاجية.

وحضر التسليم مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكنشواب، ووكيل وزارة الصحة وائل الشيخ، وعدد من المدراء العامين في الوزارة.

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