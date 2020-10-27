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الأمم المتحدة تلغي اجتماعاتها بعد تسجيل إصابات كورونا في بعثتها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:23 - 27 أكتوبر 2020
الامم المتحدة الامم المتحدة
تقارير
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ألغت لأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، جميع الاجتماعات الشخصية في مقرها بنيويورك يوم الثلاثاء، بعد إصابة خمسة أشخاص في بعثة الأمم المتحدة بالنيجر بفيروس كورونا.

وفي رسالة إلى الدول الأعضاء في وقت متأخر يوم الاثنين، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، إن الوحدة الطبية التابعة للأمم المتحدة أوصت بإلغاء اجتماعات شخصية يوم الثلاثاء، ريثما يتم تعقب الأشخاص المصابين.

بعد أن أصبحت نيويورك إحدى النقاط الساخنة لانتشار فيروس كورونا، كانت المنظمة العالمية المكونة من 193 عضوا تعقد بعض التجمعات الشخصية، مع أخذ الاحتياطات المتعلقة بكورونا مثل مطالبة الدبلوماسيين بارتداء الكمامات والتقيد بالتباعد الاجتماعي وتحديد عدد الأشخاص في الاجتماعات.

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