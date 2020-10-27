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خبير: الاحتلال يسعى لاحداث خلل بالتوازن الديمغرافي بالقدس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:07 - 27 أكتوبر 2020
جمال عمرو جمال عمرو
تقارير
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أكد الخبير في شؤون القدس والمقدسات د. جمال عمرو أن الاحتلال يسعى لإحداث خلل بالتوازن الديمغرافي في المدينة المقدسة واستهداف المسجد الأقصى

 و أوضح عمرو في حديث له عبر اذاعة القدس أن المقدسيين لا يهتمون كثيراً لهدم منازلهم عند مقارنة الأمر بالدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، و أهم هَمُهم الأكبر الإحاطة بالمسجد المبارك، وقلوبهم عليه بالدرجة الأولى.

 و أشار الى أن الاحتلال بوسعه تهويد القدس، لتصبح عاصمة "إسرائيل" الأبدية.

 و لفت عمرو الى أن ما يجري فوق طاقة المقدسيين، والاحتلال يحاول تشتيت الجهد المقدسي المدافع عن المدينة المقدسة، مبيناً أن المطبعين لن ينفعوا ترامب ولا كيان الاحتلال، وهؤلاء من آل سلول واليهود هم الذين حاصروا الرسول عليه الصلاة والسلام.

 و أضاف: "الاحتلال يريد حسم أمر القدس عبر الجانب الديني, والمدينة المقدسة هي مدينة كنعانية, وهم يريدون تهويدها من خلال استهداف السكان والعمران".

 و أكد عمرو أن الاحتلال لا يريد الثورة الفلسطينية والعودة إلى الانتفاضة, كي لا يدفع الثمن غالياً, ولذلك يعمل على الاستفراد بالمقدسيين.

 و تابع الخبير عمرو يقول: " هذا احتلال مارق، وسعي الاحتلال لا يتمثل في تهجير آلاف المقدسيين فقط، بل هو يريد طرد أهل بغداد وعمان وبيروت".

 و ناشد عمرو الأمتين العربية والإسلامية للدفاع عن المسجد الأقصى ونحن نثق، والمنظمات العربية المعنية بالمقدسات ولدت ميتة.

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