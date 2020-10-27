رفح تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت محافظة رفح جنوب قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 199 اصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك بعد اجراء فحص مخبري لـ 2077 حالة.

وأشارت في تقريرها اليومي الى تعافي حالة ما يرفع عدد المتعافين الى 3583 حالة.

وأوضحت الصحة ان اجمالي الاصابات منذ مارس الماضي بلغ 5793 مصابا منها اصابات نشطة 2179 حالة فيما استقر عدد الوفيات عند 31 حالة.

وسجلت مدينة غزة اعلى الاصابات وبلغت 106 خلال الـ24 ساعة تلتها المحافظة الشمالية بستين اصابة.

ولا تزال اللجنة العليا للطوارئ تفرض اغلاقا على بعض مناطق قطاع غزة تحسبا من انتشار واسع للوباء.